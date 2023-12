Ranieri | ' vittoria a un passo | questa volta poca fortuna'

(Di sabato 30 dicembre 2023) "non abbiamo avuto ladalla nostra, dal rigore al gol annullato all'occasione di Petagna. Convinto però che continuando così, lotteremo fino in fondo".si consola così ...

Il Cagliari batte 4-3 il Frosinone con una rimonta clamorosa nel match in calendario per la decima giornata della Serie A 2023-2024. I ciociari, ... (fattidipaese)

Intantopensa già alla gara del 2 gennaio a Milano contro i rossoneri: "sarà un'opportunità per quelli che giocano meno, non vado a complicarmi la vita con il Lecce". . . 30 dicembre 2023Cagliari - Empoli 0 - 0,fallisce anche lo spareggio salvezza: Viola sbaglia un rigore. La vendetta di Caprile, ex ... il penalty tirato debolmente da Viola e unafondamentale gettata ...Il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri fa il punto su Luvumbo convocato dall'Angola: "L'Angola però ce lo lascia fino alla gara di Coppa Italia con il Milan poi il ...Claudio Ranieri ha fatto i complimenti all’arbitro di Cagliari-Empoli senza fare polemiche per il fallo sanzionato di Pavoletti su Caprile che ...