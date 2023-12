Raffica di missili russi sull’Ucraina | pure Kiev nel mirino | oltre 30 morti e più di 150 feriti

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 30 dicembre 2023) Si continua a morire in Ucraina dove le autorità denunciano intensi bombardamentiche nelle ultime ore hanno colpito varie regioni del Paese. "Non abbiamo mai visto così tanticontemporaneamente sui nostri monitor", ha detto il portavoce dell'Aeronautica militare ucraina Yuriy Ihnat. A fine giornata il bilancio arriva a30mentre isono circa 160. A, Kharkiv, Leopoli. Ma anche Dnipro e Odessa. E ancora Zaporizhzhia, dove si contano almeno otto, il numero più alto in un'unica località colpita."Laa oggi combatte con quasi tutto ciò che ha nel suo arsenale" ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando la nuova ondata di attacchi su molte città dell'Ucraina. "Purtroppo a seguito dei ...