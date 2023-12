Quella vita narrata che pare la vita è parodia della vita

Leggi su linkiesta

(Di sabato 30 dicembre 2023) «Or non è molto, nel secolo scorso, ricordo, si parlava di argomenti altrui, si parlava di morte e tu non parlavi. Morte del romanzo, quindi niente di serio. Solo mi sussurrasti, timido, innocente, sprovveduto, all’orecchio: “non so se sia morto, è spesso noioso, spesso lungo per me che non so leggere. Se è morto o non morto non so. E se fosse un non morto? Se fosse un vampiro?”. Avesti un fremito, sentii l’alito del tuo sussurro spostarsi sul mio collo che baciasti come si aspira una goccia che scorre. Eri soltanto giovane. E non sei cambiato. Si vede da quello che scrivi che non ti piace il romanzo, ti piace forse lo scrivere, forse nemmeno, non il raccontare. Storie e storielle non sono roba per te». Mi piace leggere pagine nelle quali il testo mangia viva la storia e fa a pezzi la ridicola presunzione di avere unada perdere a ...