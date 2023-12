Quella foto che imbarazza il flag football | ora verso le Olimpiadi | con i saluti romani fatti durante un raduno sportivo a Cecina

La principessa Kate ha deciso di condividere uno scatto inedito di se stessa da piccola per augurare un felice Natale. Dopo il concerto all'abbazia ... (leggo)

A Udine la foto di Pulici invece di quella di Juliano per il lutto : «Per fortuna non seguo più la Serie A»

A Udine la foto di Pulici invece di quella di Juliano per il lutto: «Per fortuna non seguo più la Serie A» A Udine, ieri pomeriggio, per il minuto ... (ilnapolista)