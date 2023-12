Quanti punti ha ottenuto Jasmine Paolini nel ranking WTA battendo Kerber alla United Cup

Leggi su oasport

(Di sabato 30 dicembre 2023)hauna vittoria di qualità e di determinazione all’esordio dellaCup 2024 a Sydney (Australia). L’azzurra ha portato a casa il primo turno nella sfida tra Italia e GermaniaKen Rosewall Arena di Sydney (Australia), piegando la rientrante nel circuito, Angelique, con il punteggio di 6-4 7-5. Un evento a squadre per nazioni che però ha valenza anche in termini di punteggio, dal momento che in corrispondenza della vittoria c’è uno score legatoclassifica della rivale e anche dfase (a gironi) della competizione. Vista l’assenza didei campi per maternità, il riscontro perè stato di 35, sulla base del...