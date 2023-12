Proroga collaboratori scolastici PNRR e Agenda Sud | senza stacco dal 1° gennaio al 15 aprile 2024

(Di sabato 30 dicembre 2023)organico aggiuntivo ATASud arrivata ma noncriticità. Se per gli assistenti amministrativi e tecnici il quadro non appare chiaro, per ila situazione è lineare. Spieghiamo come funziona laper i 5.739 CS, di cui 4.320e 1.419Sud. L'articolo .

Due diversi e nuovi interventi normativi prevedono ora la possibilità didi questi contratti, con modalità differenti a seconda che si tratti di incarichi conferiti ascolastici ...Quindi se iscolastici assunti sui posti di organico aggiuntivo hanno per adesso il ... non è assolutamente certo che ci sia unae nemmeno fino a quale giorno questa possa essere ...Per i Collaboratori scolastici il canale di finanziamento è la legge di Bilancio che è ancora in corso di approvazione e che prevede la proroga dei contratti, senza soluzione di continuità, a partire ...collaboratori amministrativi, assistenti amministrativi, assistenti specializzati al servizio socio assistenziale e coadiutori amministrativi. La spesa derivante da queste proroghe – così come si ...