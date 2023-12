Proroga assistenti amministrativi e tecnici aggiuntivi a carico dei fondi PNRR delle scuole I soldi bastano? Il Ministero rassicura | i presidi elencano le criticità

amministrativi e tecnici Ladei contratti di supplenza PNRR e Agenda Sud stipulati fino al 31 dicembre con personale amministrativo o tecnico è prevista dalla legge di ...... per gliAmministrativi e gliTecnici che fino al 31 dicembre hanno ricevuto un incarico nell'ambito degli organici PNRR, non è assolutamente certo che ci sia unae ...Per i Collaboratori scolastici il canale di finanziamento è la legge di Bilancio che è ancora in corso di approvazione e che prevede la proroga dei contratti, senza soluzione di continuità, a partire ...Dal 2024 stretta sui pensionamenti anticipati con l’innalzamento della soglia obbligatoria da maturare per beneficiare dell’assegno. Dal prossimo anno, rivalutazioni del 5,4% degli importi ma non per ...