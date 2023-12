Primo convegno della rassegna “Incontriamoci” | al San Leucio del Sannio protagonista “la libertà”

Di seguito un comunicato diffuso dall’ università di Foggia : “L’idea per ICS è nata dalla necessità di far luce su una serie di tematiche che ci ... (noinotizie)

"E meno male che in un recentea Milano, i dem avevano dato segnali di pentimento sulla ... E il 18 marzo 2022, Schlein ha commentato in un'intervista su la Repubblica il dibattito sul...Sono stati questi, gli argomenti deldella rassegna culturale 'Incontriamoci' , svoltosi nella sala consiliare della sede municipale sanleuciana, con il patrocino del Comune. Sono ...Il tema della libertà, i giovani, e la necessità della cultura, come medicina-antidoto alla solitudine dell'”io” nella vita-social. Sono stati questi, gli argomenti del primo convegno della rassegna c ...Sabato 13 gennaio, nella ricorrenza dell'anniversario di nascita di don Primo. L'iniziativa avrà come titolo ‘Guerra alla guerra’.