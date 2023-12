Premier | lo United cade anche a Nottingham | l''Aston Villa vince all'ultimo e prende il Liverpool in vetta

(Di sabato 30 dicembre 2023) LaLeague non si ferma mai e torna in campooggi, con sei partite. Si inizia alle 13.30 con il Chelsea che fa visita al Luton...

Il video con gli Highlights di Manchester City-Sheffield United 2-0, sfida valida per la ventesima giornata di Premier League . Tutto facile per i ... (sportface)

Finisce come peggio non poteva il 2023 del Manchester. I Red Devils di Erik ten Hag perdono 2 - 1 i n casa del Nottingham Forest e incassano la ... il Chelsea vince ancora inLeague e ...Nella ventesima giornata diLeague arriva il facile successo del Manchester City , che all'Etihad Stadium si impone per 2 - 0 contro un remissivo Sheffieldgrazie alle reti di Rodri e Julian Alvarez. Il successo ...Il Nottingham Forest rimette la testa avanti contro il Manchester United. Al 83’ ripartenza perfetta dei Garibaldi Reds con Elanga che serve al limite dell’area Gibbs-White. L’ex Wolves apre il ...Il Manchester United trova il pareggio in casa del Nottingham Forest. Al 78’ Garnacho recupera con una scivolata il pallone sulla trequarti avversaria e serve sulla sinistra Rashford che firma l’1-1.