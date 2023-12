Premier League | United di nuovo ko | ok City e Aston Villa

Leggi su calcionews24

(Di sabato 30 dicembre 2023), il Manchesterdisconfitto, mentre ilaccorcia in classifica sul gruppo di testa Turno di capodanno in, che si è giocato in parte oggi pomeriggio e il resto tra domani e i primi giorni di gennaio. Oggi in campo le due big di Manchester, con ilvittorioso con lo Sheffield per 2-0, mentre loperde contro il Nottingham Forest. Vittoria importante anche per l’, che vince nel finale e si porta momentaneamente al secondo posto. Luton-Chelsea 2-3 (12? Cole Palmer, 37? Madueke, 70? Cole Palmer, 80? Barkley, 87? Adebayo)Crystal Palace-Brentford 3-1 (2? Lewi-Potter, 14? Olise, 39? Eze, 58? Olise)Manchester ...