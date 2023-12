Premier League 2023 24 | il Manchester City stende 2-0 lo Sheffield | vittoria nel finale per l’Aston Villa

(Di sabato 30 dicembre 2023) Nella ventesima giornata diarriva il facile successo del, che all’Etihad Stadium si impone per 2-0 contro un remissivoUnited grazie alle reti di Rodri e Julian Alvarez. Il successo consente alla formazione di Guardiola di raggiungere l’Arsenal al terzo posto della classifica con 40 punti, a -2 da un sorprendente Aston. Proprio gli uomini di Emery hanno vinto nelcontro il Burnley per 3-2. Bailey firma il vantaggio deiins, ma gli ospiti pareggiano con Amdouni; prima dell’intervallo la squadra di Birmingham ritorna avanti con Diaby, ma nella ripresa i Clarets in 10 uomini trovano il pareggio con Foster. All’89’ Douglas Luiz dal dischetto fa esplodere ilPark e regala ai ...

In una stagione che rischia di catalogarsi come amara ed anonima, il Chlesea è ritornato alla vittoria in Premier League su un campo difficile come ... (sportface)

Appena otto minuti recupero escluso per Giovanni Simeone in campionato da quando è arrivato Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli : con la Juve è ... (247.libero)

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Gol, spettacolo ed emozioni nelle gare della 20 ª giornata di. L' Aston Villa supera a fatica 3 - 2 il Burnley e si porta momentaneamente in vetta, in coabitazione con il Liverpool a quota 42 punti ( Reds in campo il primo dell'anno contro il ...Dopo la vittoria interna contro il Crystal Palace, il Chelsea vince ancora ine stavolta lo fa in trasferta sul campo del Luton per 3 - 2. Alla doppietta di Palmer si aggiunge la firma di Madueke ma i Blues rischiano di sprecare il tutto nel finale, quando i ...Manchester City - Sheffield United 2-0 highlights e gol: le azioni principali della sfida della ventesima giornata di Premier League 2023/24.Nottingham Forest - Manchester United: ecco le formazioni ufficiali della sfida della ventesima giornata di Premier League 2023/24 in programma alle 18.30.