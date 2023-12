Leggi su noinotizie

(Di sabato 30 dicembre 2023) L’immagine rappresenta la situazione italiana per incidenti mortali sul. La Puglia è in zona rossa. Oggi ha aggravato una situazione già grave. In serata l’infortunio mortale neldi. Per cause da dettagliare undi servizio, indi retromarcia, haun. Angelo Rossini, 51 anni, èsul colpo. Ihanno immediatamente proclamato unodi 24 ore. Ne dà notizia fra gli altri il tgnorba. L'articolodidain