Polizia postale | in aumento vittime sextortion

Leggi su agi

(Di sabato 30 dicembre 2023) AGI - Crescono i casi diin danno di minori, in lieve flessione quelli di adescamento online e di cyberbullismo. È quanto emerge dal report 2023 dell'attività dellae delle comunicazioni. Dall'inizio dell'anno al 21 dicembre, i casi diin danno di minori sono stati 136, a fronte dei 130 del 2022: il fenomeno, che di solito colpisce gli adulti, sta coinvolgendo sempre più spessominorenni, con effetti lesivi potenziati, quali la vergogna e la frustrazione che si ingenera per la difficoltà nel gestire la diffusione di immagini intime. La maggior parte dei casi riguarda minori di età compresa tra i 14 e i 17 anni, prevalentemente maschi. In lieve calo i casi di adescamento online, che continuano a coinvolgere in larga parte minori di età compresa tra i 10 e ...