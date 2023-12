Polizia di Stato | le operazioni del 2023 contro pedopornografia e cyberterrorismo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di bilanci anche per ladi, che nelha posto in campo mirate attività volte a fronteggiare i complessi scenari legati ai crimini informatici. In particolare l'impegno dellaPostale e delle Comunicazioni ècostantemente indirizzato negli ambiti della prevenzione e contrasto allaonline, alla protezione delle infrastrutture critiche di rilevanza nazionale, al financial cyber crime e a quelle relative alle minacce eversivo-terroristiche, riconducibili a forme di fondamentalismo religioso e di estremismo politico ideologico, anche in contesti internazionali. In uno scenario nel quale la continua evoluzione tecnologica influenza ogni azione del nostro vivere quotidiano, lo sforzo dellaPostale e delle ...