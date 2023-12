Pnrr | chiesto alla Ue il pagamento della quinta rata

Altra partita fondamentale riguarda la ricerca dei fondi alternativi per le opere espunte dal... La procedura però va a rilento, l'antitrust UE negli scorsi giorni hadi effettuare nuovi ...Anas, il caso Verdini imbarazza la Lega Gli Usa piegati dagli interessi Essi infatti hanno raggiunto i mille mld di dollari, l'Italia hala quinta rata: 10,6 miliardi Il governo ha ...La Piazza della Creatività, riqualificazione dell'ex Amcm, è stata presentata il 13 ottobre. La riqualificazione delle ex Fonderie, sede dell'Istituto storico e laboratori votati all'automotive, va a ...Previsti soldi anche per manutenzioni, verde e servizi sociali. La sindaca: "Una manovra importante". Inalterata la pressione fiscale. Arrivano novità per il calcolo della Taric: rivisti alcuni parame ...