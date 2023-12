Pioli | vincere per scacciare i dubbi di Cardinale

(Di sabato 30 dicembre 2023) Gerryseguirà Milan-Sassuolo dagli States e attenderà… L’input inviatoe alla squadra nella lettera di auguri della scorsa settimana: l’imprenditore americano a capo dei rossoneri non è soddisfatto della classifica e chiede di svoltare subito e conquistare i tre punti. Non ci sono alternative.Il Sassuolo perè stato fin qui un po’ croce un po’ delizia. Nel luglio del 2020 – ricorda la Gazzetta dello Sport – dopo il successo contro i neroverdi al tecnico fu rinnovata la fiducia, due anni più tardi sul verde del Mapei Stadium arrivò poi la conquista dello scudetto numero diciannove. La scorsa stagione invece una mazzata: a San Siro gli emiliani si imposero 5-2 e la posizione diiniziò a vacillare. Si iniziò a parlare di esonero, non in modo così insistente però come nelle ultime ...

E con dieci vittorie nelle prime diciassette, è il dato più basso nella gestione(dall'inizio della stagione): ne erano arrivate più di undici nelle prime diciotto degli ultimi tre anni per il ...... quattro se includiamo anche la Coppa Italia mentre i bianconeri faticano nel. Solo 1 ...non fa troppe previsioni ma preferisce vivere alla giornata. In conferenza stampa ha parlato del ...Stefano Pioli non ha paura, non pensa al suo futuro in bilico, ma soltanto al presente del Diavolo, chiamato oggi pomeriggio, davanti a un San Siro sold out nonostante il periodo di festa, ad affronta ...Tra un paio di settimane prenderà il via la Coppa d'Africa, che sarà protagonista fino ai primi giorni di gennaio privando le squadre, di conseguenza, dei ...