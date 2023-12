Pioli | una vittoria per tenersi il Milan Cardinale osserva e medita

(Di sabato 30 dicembre 2023) In-Sassuolo di oggi contano solo i tre punti per Stefanoe i suoi ragazzi. Gerryguarda con interesse alla situazione

Nuovo giro, nuovo nome: Oliver Glasner per il dopo Stefano Pioli al Milan . Il tecnico austriaco è sul mercato dopo l’esperienza di due stagioni ... (dailymilan)

MILANO (ITALPRESS) – “E' stata una settimana di lavoro, siamo concentrati solatamente per migliorare il presente, il mio e quello del Milan. Non ... (liberoquotidiano)

MILANO (ITALPRESS) – “E' stata una settimana di lavoro, siamo concentrati solatamente per migliorare il presente, il mio e quello del Milan. Non ... (iltempo)

MILANO (ITALPRESS) – “E’ stata una settimana di lavoro, siamo concentrati solatamente per migliorare il presente, il mio e quello del Milan. Non ... (ildenaro)

Stefano Pioli è sempre in bilico. Il tecnico del Milan col Sassuolo si gioca una fetta importante del suo futuro e le ombre di Antonio Conte ... (liberoquotidiano)

... con il 2 - 2 di Jovic che potrebbe aver salvato la panchina di Stefanoe, al contempo, fatto ...prima idea sarebbe, infatti, il ritorno di Davide Nicola , esperto dalle parti di Salerno e già ...E così, in attesa di intervenire sul mercato (servono un difensore oltre a Gabbia, un centrocampista epunta),ha bisogno di vincere senza se e senza ma, pur con la consapevolezza di avere ...Samuel Chukwueze lascerà il Milan a gennaio. Stefano Pioli pensa a come sostituire il nigeriano: pronto un promettente classe 2004.Il suo commento. RAVEZZANI – «Per chi sperava che Ibra desse una mano a Pioli, scoprire che lo svedese è in vacanza a Miami ci sta. Ma che si sia limitato a un messaggino è sconfortante. Siamo alla ...