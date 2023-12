Pinocchio | dove è stato girato il film del 2019?

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ildi Matteo Garrone, uscito nel, èin Toscana, Lazio e Puglia. Tradizionalmente, il luogo originale delle avventure disarebbe nelle vicinanze di Firenze,viveva lo scrittore Carlo Collodi. Sebbene le località di Castello, Peretola, Osmannoro e Sesto Fiorentino sono state d’ispirazione per il regista, Garrone ha esteso la sua ricerca di location non solo in Toscana ma anche in Puglia e nel Lazio, ampliando così l’ambientazione della storia. In collaborazione con lo scenografo Dimitri Capuani, Garrone ha trovato location suggestive in diverse regioni d’Italia, trasformando paesi e paesaggi in scenari perfetti per una fiaba destinata ai bambini. Le scene girate nel Lazio, in particolare a Villa Catena a Poli, catturano ...