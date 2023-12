Pietro Genovese ai domiciliari | i carabinieri vanno a casa per un controllo e non lo trovano | a processo per evasione

Citazione diretta a giudizio per Pietro Genovese , figlio del regista Paolo, per evasione . Il giovane, condannato in via definitiva per duplice ... (ilfattoquotidiano)

Nuovi guai per, il 20enne condannato in via definitiva a cinque anni e quattro mesi di carcere per il duplice omicidio stradale di Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli, avvenuto nella zona di corso ...Citazione diretta a giudizio per, figlio del regista Paolo, per evasione. Il giovane, condannato in via definitiva per duplice omicidio stradale a cinque anni e quattro mesi di carcere , era stato denunciato dai ...A gennaio 2021, quando il 24enne era ai domiciliari per l'omicidio stradale di Gaia e Camilla, travolte e uccise a Corso Francia, non rispose ai carabinieri al citofono di casa ...Nuovi guai in vista per Pietro Genovese, già condannato per il duplice omicidio stradale del 2019 a corso Francia, a Roma. Il figlio del regista Paolo Genovese è ora sotto ...