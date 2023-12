Pietramelara | ladri in trasferta identificati dai carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 5 e 6 dicembre scorsi, col buio, entrarono furtivamente in un cantiere edile e, approfittando dell’assenza degli addetti ai lavori, rubarono ponteggi, attrezzi da lavoro e materiale di vario genere per un valore di circa 15.000 euro. Le indagini subito avviate daidella Stazione di, nel casertano, dopo la denuncia presentata dal responsabile di un’azienda immobiliare del luogo, hanno oggi consentito di identificare gli autori dei furti, grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza e alle informazioni rese da alcuni testimoni. Isono un 49enne e un 34enne, indalla provincia di Napoli: sono stati denunciati a piede libero per concorso in furto aggravato. Proseguono le ricerche della refurtiva, caricata nel cassone di un furgone con il ...