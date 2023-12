Piazza Affari ai massimi dal 2008 | boom di ammissioni nel 2023

Leggi su quifinanza

(Di sabato 30 dicembre 2023) Dopo un 2022 molto difficile per i mercati, sia sul fronte azionario che obbligazionario, ilsi è chiuso in modo molto soddisfacente per. L’indice FTSE MIB registra un aumento del 28%, dietro solo al Nasdaq in quanto ad aumento da inizio anno tra i principali indici globali. Dai circa 24.150 punti di inizio anno, l’indice delle blue chip italiano è arrivato a superare i 30.400 punti, con valori superiori a 30.000 che non si registravano dal giugno del. Ottima anche la performance dell’indice FTSE Italia All Share, che registra un aumento del 26%. Le società quotate Nelsui mercati di Borsa Italiana si sono registrate 39, di cui 36 offerte pubbliche iniziali (IPO), facendone il mercato più frizzante d’Europa, in un anno in cui gli scambi in Borsa ...