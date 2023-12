Perla Vatiero scoppia in lacrime raccontando della sorella gemella scomparsa a 7 mesi | “La sento ancora”

Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello , che andrà in onda in prime time su Canale 5, oggi sabato 30 dicembre . Saranno numerose le ... (anticipazionitv)

Riguardo il suo rapporto con i genitori,ha aggiunto: Caratterialmente sono riservata, non parlo delle cose mie personali in modo naturale. Sono fredda, ma solo inizialmente. La scheda ...I concorrenti al televoto sono: Grecia Colmenares,e Monia La Ferrera . Chi, tra le tre, sarà costretta a lasciare la famosa Casa di Cinecittà Staremo a vedere. Scopri le ultime news ...Il Grande Fratello non smette mai di regalare grandi emozioni. Per Perla, infatti, è in arrivo una bellissima sorpresa che le scalderà il cuore: direttamente nel giardino della Casa, incontrerà il ...Alessandro Vatiero, chi è il papà di Perla del Grande Fratello: ecco tutte le informazioni sul padre dell'amatissima concorrente.