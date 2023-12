Percy Jackson e gli dei dell' Olimpo 2 si farà? Parla il creatore

Leggi su movieplayer

(Di sabato 30 dicembre 2023) La seconda stagioneo showe gli deiriceve un aggiornamento ottimistico dal suo. La seconda stagioneo showe gli Deiriceve un aggiornamento ottimistico dal suo. In un recente podcast, il co-produttore e co-sceneggiatorea serie Rick Riordan hatoa possibilità di una seconda stagione die gli dei. Dopo il debuttoa prima stagione, la serie tratta dai romanzi di Riordan non è ancora stata rinnovata per una seconda stagione. Tuttavia ...