Perché Hezbollah alza la tensione con Israele e con l’Italia?

Leggi su formiche

(Di sabato 30 dicembre 2023)è nervoso. Il Partito di Dio sa che seentrerà in una nuova fase operativa, concludendo nel giro di qualche settimana l’invasione su larga scala della Striscia di Gaza e avviando una campagna martellante di eliminazioni mirate, allora tra i target di Tsahal non ci sarebbero soltanto i miliziani palestinesi di Hamas, ma anche i libanesi. Per questo reagisce ruggendo, minaccia l’espansione dei combattimenti e cerca di mantenere un’immagine di forza con un messaggio indirizzato sopratutto all’interno — dove il consenso è totalmente ideologizzato e va tenuto sotto controllo dalla propaganda. È in quest’ottica che vanno lette le provocazioni di Naim Qassem, chierico libanese e secondo in comando con il titolo di vice segreta generale di, che accusa anchedi far parte di quella che chiama ...