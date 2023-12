Perché Galatasaray e Fenerbahce si sono rifiutate di giocare la supercoppa turca in Arabia

(Di sabato 30 dicembre 2023) Se un secolo fa il calcio aveva il potere di fermare le guerre, come da famosa leggenda metropolitana sul Santos di Pelé che negli anni Sessanta propiziò una tregua nella guerra civile tra Nigeria e Biafra, al tramonto del 2023 è il calcio che appicca involontariamente incendi di cui non avremmo alcun bisogno. È successo – non troppo a sorpresa – inSaudita, il Paese che è stato il protagonista calcistico dell'anno che volge al termine e lo sarà sempre di più nel prossimo decennio, fino al 2034 in cui saranno chiamati a organizzare un'altra edizione sui generis dei Mondiali (due mesi fa siaggiudicati l'evento senza nemmeno lo straccio di un concorrente). Ieri sera all'Al-Awwal Park di Riad, alle 18:30 ora italiana, era in programma ladi Turchia tra: ...

Già in Arabia da parecchi giorni e in paziente attesa di indicazioni,e Fenerbahce hanno intuito ben presto che questa Supercoppa non s'aveva da fare: non ora, non qui. Col passare delle ...Fenerbahce enon si sono infatti presentate per contrasti con il paese arabo. I tifosi avrebbero voluto introdurre allo stadio ...