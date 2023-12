“Per rileggere l’anno che sta per finire e rilanciarsi in quello nuovo”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 30 dicembre 2023) Percorsi di Vita crede nell’importanza delle esperienze affinché possano diventare Esperienza, Saggezza di vita! Senza la rilettura sono solo esperienziasmo che non fanno crescere e maturare e non danno “luce” sul proprio futuro. Per questo, Percorsi di Vita, vi offre questo esercizio di rilettura delche si sta concludendo. L’importanza di prendere in mano la propria vita, non lasciare che passi il tempo senza prenderla in mano. Che consiste nel riflettere,il vissuto e prendere delle decisioni e fare dei passi concreti nella direzione della decisione presa. Anche piccolissimi. Ma farli. Non è in primis una valutazione morale e neanche giudicare ciò che è andato bene o male ma rivedere le tracce, l’impronta che gli eventi hanno lasciato nel vostro cuore. Il “sentire” che ha lasciato ciò che si è vissuto è ...