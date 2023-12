Per certi argomenti delicati | gli interventi di esperti potrebbero offrire ai docenti materiale interessante e fruttuoso Lettera

(Di sabato 30 dicembre 2023) Inviata da Ceriani Andrea - Spettabile Direzione un Suo lettore, in un lungo messaggio del 26 dicembre, lamentava, con toni aspri e ironici, la trasformazione o la deformazione della scuola in un gran contenitore dove gettare ogni ‘cosa’. L'articolo .

TicketOne , azienda leader nel settore del ticketing, rinnova la partnership con FantaSanremo per il triennio 2024-2026 come Official Ticketing ... (funweek)

Queste opportunità sonoversi unichevalorizzare e promuovere le nostre qualità, le nostre eccellenze. E come istituzioni, il nostro ruolo è quello di garantire il massimo supporto in ...La soluzione destra Adigeil nuovo palazzetto sconta il fattore tempo. La prima ipotesi ...l'inadeguatezza di quello attuale alle Ghiaie) "in tempi sufficientemente brevi e il più possibile". ...Nella vita certi treni arrivano una o due volte ... altrimenti siamo felici qui e dopo il mercato troveremo sicuramente un accordo per rinnovare”. i Consigli.it sceglie e raccomanda in maniera ...Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, ha parlato ai microfoni de 'Il Foglio' commentando l'abolizione del Decreto Crescita decisa dal Governo ...