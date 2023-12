Pensioni 2024 | cosa cambia? Dai contributi a Opzione donna fino a Quota 103 | le nuove regole con la manovra

La Camera ha dato il via libera definitivo alla manovra, in seconda lettura e senza modifiche rispetto al testo approvato in Senato, con 200 voti ... il Ponte sullo Stretto, lee aiuti per ...Intanto per il. Sul fronteresta Quota 103, ma con penalizzazioni: si confermano i 62 anni d'età e 41 di contributi, ma l'assegno sarà ricalcolato con il metodo contributivo e con un ...Pensioni 2024, cosa cambia Le norme introdotte dalle nuova Manovra sono molte e permettono in controluce di intravvedere quale sarà la prossima probabile riforma pensionistica. Quota ...In conclusione, la manovra 2024 è stata approvata con l’obiettivo di portare benefici a diversi settori, come le pensioni, il lavoro, il fisco, le infrastrutture, le famiglie e la sanità. Questa legge ...