Pensioni 2024 | cosa cambia? Dai contributi a Opzione donna fino a Quota 103 | le nuove regole con la manovra

Via libera dell’Aula della Camera alla legge di Bilancio. La Manovra è legge. I sì sono stati 200, i no 112 e 3 astenuti. Il testo, che era già stato ... (ilsole24ore)

Per gli italiani sarà più difficile andare in pensione anticipata nel 2024 . La manovra, approvata nella giornata del 29 dicembre al fotofinish e ... (today)

Prorogati per tutto il, con alcune rivisitazioni, gli strumenti di anticipo pensionistico già esistenti: Quota 103, Ape sociale e Opzione Donna. Rinnovato il Bonus Maroni, l'incentivo ..., affitti brevi, bonus asili nido, sgravi sul lavoro per le mamme: tutte le misure della legge di bilancio ...La Manovra di bilancio per il 2024 è legge e contiene diverse novità in tema pensioni su Quota 103, Ape Sociale e Opzione donna.Chi ha l’accredito della pensione direttamente sul conto corrente si vedrà versare i soldi il giorno mercoledì 3 gennaio 2024. Stesso discorso per chi ha un libretto di risparmio, un conto BancoPosta, ...