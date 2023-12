Pedro Alonso ha origini italiane?

Leggi su cultweb

(Di sabato 30 dicembre 2023), l’interprete di Berlino ne La casa di carta, personaggio dal fascino irresistibile cui Netflix ha dedicato uno spinoff, uscito il 29 dicembre 2023, ha dichiarato di avere un 10% di sangue italiano, più precisamente sardo. L’attore, nato a Vigo, in Galizia (Spagna), nel 1971, ha scoperto questa sua particolarità attraverso un test del DNA, condotto privatamente, come ha raccontato lui stesso in una video-intervista del 2020 concessa a Nino De Luca del Corriere della Sera “Qualche mese fa, ho fatto un test del DNA, e ho scoperto di avere una connessione profonda con l’Italia, soprattutto con il Sud Italia; un collegamento diretto, attraverso le ultime dieci generazioni, con il Sud Italia. Approssimativamente, ho un 10% di sangue italiano; a quanto ho capito, soprattutto dalla Sardegna; non si può verificare con precisione, ma credo sia ...