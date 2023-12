Pd | M5S e Avs premono | Salvini riferisca sulle commesse Anas

Leggi su agi

(Di sabato 30 dicembre 2023) AGI - Quello delleche ha portato agli arresti domiciliari Tommaso Verdini, figlio dell'ex senatore di Forza Italia Denis, è già un caso politico. Un pezzo dell'opposizione chiede infatti al ministro delle Infrastrutture, Matteo, di fare chiarezza sui rapporti con Inver, la società di Verdini coinvolta nell'inchiesta. Una richiesta che i partiti fanno poggiare su almeno due elementi: la commistione fra politica e imprenditoria e il legame del ministrocon Denis Verdini, padre della compagna del leader della Lega. "Funzionari pubblici che discutono di appalti con imprenditori, un sottosegretario della Lega chiamato in causa per interventi normativi, parentele imbarazzanti", spiega Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera. "Come puòpensare che non dovrà spiegare al ...