Pd | brindisi di fine anno col botto | c’é un volto nuovo

(Di sabato 30 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPer il regalo di Natale, il Partito Democratico di Benevento ha dovuto attendere l’ultimo dell’. Un “ritardo” che però passerà in secondo piano, considerando che il 2023 si chiude con il. Aldi, programmato per questa mattina, si è infatti presentato anche Gino Abbate, consigliere regionale in quota mastelliana, almeno fino ad oggi. Abbate è arrivato accompagnato dal capogruppo alla Provincia del partito Giuseppe Ruggiero e la sua presenza nella sede del Pd Sannio fa pensare a un imminente cambio di casacca. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

(Adnkronos) – Un fuori programma che è già virale in Rete: il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca , è caduto, senza conseguenze per ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – Un fuori programma che è già virale in Rete: il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca , è caduto, senza conseguenze per ... ()

...del processo di lavorazione proprio per permettere di 'stappare' la bottiglia per il. Una ... bisogna avere cura di tenerlo lontano dalla luce e da fonti di calore aldi preservare il ...... provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al...ATTO che in data 29 dicembre 2023 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto didel ...Dalla panchina Walter Mazzarri non digerisce l'ammonizione del georgiano e inizia a protestare verso l'arbitro di Brindisi che non ci pensa due volte a mandarlo con anticipo negli spogliatoi. Il ...Con la tradizionale reunion di fine anno si è concluso il 2023 dell’ente di promozione ... Un modo per celebrare, attraverso un brindisi (alla presenza del duo iMarcos – Marco Falace e Marco Soliberto ...