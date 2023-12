Pattinaggio artistico | Matteo Rizzo si prepara agli Europei dopo lo stop Il video su Instgram

(Di sabato 30 dicembre 2023) Sembra procedere bene lazione diin vista dei Campionati2024 didi figura, rassegna in programma a Kaunas (Lituania), in una finestra temporale inusuale rispetto alla norma. La competizione infatti si svolgerà molto presto, precisamente dall’8 al 14 gennaio. L’azzurro, che ha dovuto rinunciare ai Campionati Italiani di Pinerolo per via di un problema all’anca, ha pubblicato nelle scorse ore unsu Instagram che lo ritrae impegnato sul ghiaccio del centro sportivo IceLab, mentre pennella un triplo axel preceduto da passi di transizione. Tuttavia, come comunicato dal diretto interessato pocoaver annunciato il forfaitAssoluti, il nativo di Roma dovrà sottoporsi a seguito della rassegna ...

Arriva direttamente dagli Stati Uniti la stella internazionale di prima grandezza che illuminerà l'edizione 2024 del Galappennino, manifestazione in cuisu ghiaccio e musica d'autore si fondono per offrire un'esperienza unica, in programma al Palaghiaccio di Fanano il 5 gennaio. Si tratta di Jason Brown pattinatore trentunenne ...Saranno ben quindici gli atleti italiani al via dei Campionati europei didi figura , in programma dall'8 al 14 gennaio a Kaunas , in Lituania. Quello azzurro ...le coppie d', ai ...A causa delle temperature primaverili registrate fino alla scorsa settimana, il lago di Weissensee in Carinzia ha riaperto soltanto venerdì. Centinaia di pattinatori hanno inaugurato la pista sul lago ...Passi in avanti per Lucrezia Beccari-Matteo Guarise. La coppia di recente formazione diventata in poco tempo uno dei capisaldi della Nazionale italiana di pattinaggio artistico ha conquistato una posi ...