Parla il sindaco del Bresciano che lavora da Dubai | «Non mi dimetto | a chi mi ha eletto non importa dove sono»

(Di sabato 30 dicembre 2023) Gliri di Carpenedolo sapevano sin dall’inizio che ilStefano Tramonti non sarebbe stato fisicamente presente nel paese della Bassa Bresciana per i suoi impegni di lavoro. È lo stessoa chiarirlo, ribadendo che non ha nessuna intenzione di dimettersi, anche se la sua vita ormai si svolge prevalentemente a, in Arabia Saudita. «Lavorerò fino all’ultimo giorno come– ha detto a Repubblica – come se non avessi una scadenza, perché credo che da amministratore, pubblico o privato, si debba fare così per prendere le decisioni che si reputano giuste per il futuro della comunità/società e non convenienti per il proprio». Essendo ormai al secondo mandato, Tramonti aveva già messo in chiaro che non avrebbe continuato a fare l’amministratore. Nel frattempo non ha lasciato il ...