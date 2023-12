Pareggio a reti bianche tra Cagliari ed Empoli

CAGLIARI - Il Cagliari e l'Empoli non vanno oltre unbianche nel match dell'Unipol Domus valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Protagonista del match è Caprile: l'estremo difensore dei toscani blinda più volte ......gol delcontro l'Inter di Inzaghi. Nel 2023 è stato eletto miglior calciatore romeno. Ha tredici presenze in Nazionale. Lo scorso anno, in Serie B sempre col Genoa, ha segnato quattro. ...L'Empoli strappa un pareggio sul campo del Cagliari grazie alle parate del suo portiere. Nel primo tempo i toscani vanno vicini al vantaggio con Maldini e Cambiaghi. Nella ripresa i sardi giocano megl ...Si apre con un ko a sorpresa il sabato pomeriggio della 18esima giornata di serie A: alla "Dacia Arena" l'Udinese travolge il Bologna per 3-0, in una gara dominata per lunghi tratti dai bianconeri.