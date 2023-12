Paragone addio a Italiexit | “Ho chiuso con la politica”

(Di sabato 30 dicembre 2023) L’ex deputato dei Cinquestelle che aveva fondato un partito tornerà a fare il giornalista: “Senza soldi non si canta messa” Ci aveva creduto tanto. Si era speso parecchio per il partito che aveva fondato, ma dopo tante battaglie e tante rinunce, alla fine Gianluigiha dato le sue “dimissioni irrevocabili” da segretario di Italexit, il partito che era contro l’Europa e tutto quello che rappresentava dal punto di vista economico. Il giornalista ed ex deputato aveva fondato il partito tre anni fa, tanto che alle del 2022 aveva preso poco meno del 2% dei voti, restando fuori dal Parlamento.quindi allae a tutto quello che ne consegue: “Quando si esce dal Parlamento diventa una scelta. Era una sfida impossibile: un partito nuovo che si reggeva sulle mie spalle. Eppure da soli siamo arrivati al 2%“, dice con tono ...

Presentate 'dimissioni irrevocabili' da segretario. Le ragioni dell'e le prossime mosse anche in chiave elezioni ......da parte dell'attuale maggioranza ha ridotto lo spazio politico" Gianluigisi dimette da segretario di Italexit Per l'Italia, il partito che ha fondato nel suo percorso politico dopo l'...'Carissimi elettori, tesserati e simpatizzanti di Italexit Per l'Italia, la mia segreteria termina qui. Ho rassegnato le mie dimissioni irrevocabili'. Gianluigi Paragone 'seppellisce' Italexit con una ...