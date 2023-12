Paolo Graldi | morto il giornalista | l’addio della moglie Simona

(Di sabato 30 dicembre 2023) Si è spento ad 81 anni il, noto per essere stato direttore dei quotidiani Il Messaggero e Il Mattino. A darne notizia, è stata lacon un post sui social: “L’amoremia vita ci ha lasciati. A tutti coloro che lo hanno amato, grazie per esserci stati” ha scritto la vedova. Nato a Bologna,aveva lavorato per i principali quotidiani nazionali raccontando negli anni ’70 e ’80 i principali fatti di mafia e terrosismo, e aveva collaborato con Enzo Biagi e Sergio Zavoli a trasmissioni televisive di grande successo., una carriera sfolgorante, notoitaliano, è scomparso ad 81 anni dopo aver combattuto contro ...

