Paolo Fox | oroscopo 2024 segno per segno | tutte le previsioni

Leggi su biccy

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il 2023 è giunto al termine e quindi è tempo di vedere cosa dicono le stelle per l’anno prossimo. Dopo Branko e Simon & The Stars, ecco l’deldiFox. Il famosissimo astrologo ha pubblicato le suestellari per i prossimi dodici mesi (qui invece trovate i grafici). A voi questa volta com’è andata? Nel dubbio, tanti auguri e… che la Ciccone ce la mandi buona!Fox,del. Ariete, Toro, Gemelli. Ariete. Ildell’ariete sarà libero da ostacoli astrali e pronto all’azione. Questo periodo offrirà l’opportunità di risolvere questioni economiche legate al passato. Evitando l’inattività e l’attesa passiva del destino, le persone nate sotto questo...