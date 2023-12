Paolo Fox e l' oroscopo 2024 | gaffe clamorosa con Pamela Prati La reazione di Matano è epica

(Di sabato 30 dicembre 2023)Fox è stato ospite di Alberto, a La vita in diretta, su Rai1 per parlare di. L'esperto ha descritto segno per segno, ma in studio insieme al conduttore e all'ospite c'era anche. La showgirl, da poco ha concluso la sua esperienza a Tale e quale, è del...

Secondo quale criterio lo sanno tutti loro cari, Ada Alberti e Simon and the vedete che se il mio 2024 inizia come sta finendo il 2023 vi vengo a cercare a casa!! pic.twitter.com/ZWDzjOs4vx ...Oroscopo Sagittario 2024 di: cosa dicono le stelle del nostro astrologo preferito Ospite de La Vita in Diretta , il siparietto con protagonista Pamela Prati (di questo segno zodiacale) ha fatto il giro della rete. ...Cosa è successo nel programma di Alberto Matano Tra frecciatine a Belen da parte di alcune colleghe, e sottili riferimenti a Mark Caltagirone, scoppia il caos ...Ieri pomeriggio, venerdì 29 dicembre, nel salotto de La Vita in Diretta su Rai1 è accaduto l’imprevedibile. Durante l’ultima parte del programma, il conduttore Alberto Matano ha voluto accanto a sé nu ...