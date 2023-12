Pandoro amaro | Ferragni superata da Fedez | l' analisi social è disastrosa

Leggi su iltempo

(Di sabato 30 dicembre 2023) Nel 2023 le discussioni suie sul web sono state dominate da sport e intrattenimento con oltre 345 milioni di conversazioni rilevate. È quanto emerge dal rapporto '2023 - Un anno di web enetwork', realizzato daData in esclusiva per Adnkronos. L'riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 dicembre di quest'anno. Ma non ci sono solo spettacolo e sport nei pensieri degli italiani. È infatti la politica la categoria più citata subito dopo nelle conversazioni (258 milioni), con Giorgia Meloni che batte tutti gli onorevoli colleghi di maggioranza e opposizione. E ancora: gli italiani parlano con preoccupazione di guerra (90 milioni), discutono anche di tecnologia (78 milioni) con un occhio attento all'Intelligenza artificiale mentre si confrontano sui temi di salute (53 milioni). ...