Pallanuoto | il Settebello trionfa al Torneo 4 Nazioni | l’Italia travolge la Francia a Malta

Dopo aver vinto la Sardinia Cup,si impone anche aldi preparazione agli Europei, dove grazie alla semplice vittoria con laper 20-3 gli azzurri possono festeggiare di nuovo in pochi giorni e prepararsi nel migliore dei modi alla rassegna continentale di Zagabria. Il ct Campagna, contro una selezione sulla carta inferiore, e così si è ampiamente dimostrato, ha preparato un discreto turn over, rinunciando a capitan Di Fulvio, solo in tribuna, mentre Del Lungo è andato in porta. Cinque i gol di Bruni, miglior marcatore. Nell'altra sfida di giornata, facile vittoria dell'Olanda sui padroni di casa maltesi. SportFace.

Un ottimo, malgrado una condizione fisica non ancora ottimale, supera 15 - 10 (3 - 1, 3 - 2, 3 - 3, 6 - 4) l'Olanda nella seconda giornata del Quattro Nazioni di Malta, ultimo test prima degli ...Un ottimo, malgrado una condizione fisica non ancora ottimale, supera 15 - 10 l'Olanda nella seconda giornata del Quattro Nazioni di Malta , ultimo test prima degli Europei in Croazia. Per la ...Sette vittorie su altrettante gare disputate in questo scorcio di stagione dal neerlandese, che domina in una gara tutta a tinte orange ...Il 24 febbraio 2024 comincerà la seconda fase del campionato di pallanuoto maschile di serie A1. Come da regolamento, al termine della regular season le società classificate dal 1° al 7° posto parteci ...