Pallanuoto | i convocati dell’Italia per gli Europei Campagna | “Pronti per due battaglie | confermo i 15 di Fukuoka”

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il CT Alessandroha diramato le convocazioni per gli2024 dimaschile, che andranno in scena a Zagabria e Dubrovnik (Croazia) dal 4 al 16 gennaio. L’Italia punterà a essere grande protagonista in terra balcanica, con l’obiettivo di conquistare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 e di cercare il colpo grosso. Il Commissario Tecnico ha confermato i quindici uomini che hanno disputato gli ultimi Mondiali, dando un segnale di continuità in avvio della lunga stagione che prevede anche i Mondiali a febbraio e appunto i Giochi in estate. I nominativi sono stati diffusi dopo la netta vittoria contro la Francia (20-3) nell’ultimo incontro del quadrangolare di Malta: Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Vincenzo Renzuto Iodice, Francesco Condemi, Luca Damonte, Giacomo Cannella, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, ...