Palermo | morta una bambina di 7 anni | era arrivata in ospedale con la febbre molto alta

(Di sabato 30 dicembre 2023) Sono stati i genitori ad acconsentire agli esami per cercare di capire cosa sia successo alla bimba. Secondo una prima ricostruzione i familiari di Aurora, che ieri mattina era già in gravissime ...

La febbre alta , l’angoscia e la folle corsa in ospedale : ma per lei, Aurora Filiberto, 7 anni appena, non c’è stato nulla da fare . La piccola è ... (secoloditalia)

Sono stati i genitori ad acconsentire agli esami per cercare di capire cosa sia successo alla bimba. Secondo una prima ricostruzione i familiari di Aurora, che ieri mattina era già in gravissime ...Tragedia a, dove una bimba di 7 anni ieri èall'ospedale Buccheri La Ferla. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la piccola, che pare avesse dal giorno precedente la febbre alta, sarebbe ...Una bambina di sette anni di Casteldaccia è morta all’ospedale Buccheri La Ferla portata dai genitori per una brutta influenza. Aurora Filiberto, è morta nonostante i tentativi di rianimazione. Per [… ...Assegno di inclusione, quando arriva Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale (PAD) del nucleo, previo esito ...