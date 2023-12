Palermo | con la febbre alta in ospedale | muore bimba di 7 anni

(Di sabato 30 dicembre 2023) (Adnkronos) – Tragedia a, dove unadi 7è morta ieri all'Buccheri La Ferla. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la piccola, che pare avesse dal giorno precedente la, sarebbe arrivata al nosocomio già in arresto cardiaco. Inutili i tentativi dei medici di rianimarla. Le condizioni della bambina ieri

Padre e figlio , di 38 e 4 anni , sono Precipita ti dal sesto piano di un palazzo di via Ausonia, a Palermo , finendo sutta tettoia di un ristorante. ... (ilfattoquotidiano)

È salvo il bimbo di quattro anni; ora si cerca di ricostruire l’ac caduto per capire se si sia trattato di un incidente o un gesto volontario compiuto ... (vanityfair)

La piccola sarebbe arrivata già in arresto cardiaco. Saranno gli esami a chiarire le cause del decesso Tragedia a Palermo , dove una bimba di 7 anni ... (sbircialanotizia)

Le condizioni della bambina ieri mattina si sarebbero rapidamente aggravate, a tal punto da spingere i genitori a portarla in auto da Casteldaccia (una zona dell'area metropolitana di) all'...... 18 casi di frane causate da piogge intense, 16 eventidanni alle infrastrutture e 3 eventiimpatti sul patrimonio storico. Tra le città più colpite: Roma, Milano, Fiumicino,e Prato. ...Sette presenze, di cui cinque da titolare, per un totale di circa 440 minuti giocati: questi i numeri, fin qui, del campionato di Gianluca Frabotta. Il terzino sinistro di proprietà ...Durante l'assemblea dei giorni scorsi è stato fatto il punto sull'organizzazione dell'Ordine e sullo stato della professione nel territorio.