Palazzo Chigi imbrattato di notte | denunciato un giovane

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 30 dicembre 2023) Il portone diè statocon la scritta «Real Republic» in vernice spray rossa: è successo la scorsaattorno all’1.30 . A quanto si apprende, è stato fermato undi 25 anni, ripreso dalle telecamere e poi bloccato dalle forze dell’ordine all’altezza di via Frattina, prima di essere portato in commissariato ea piede libero.