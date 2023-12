Pagelle Udinese-Bologna | i voti ai protagonisti del match

(Di sabato 30 dicembre 2023) Al Bluenergy Stadium, ilvalido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: ledelI top e flop e iaidelvalido per la giornata di Serie A 2023/24:(3-5-1-1): Okoye 6.5; Ferreira 6.5, Perez 6.5, Kristensen 6.5; Ebosele 6.5 (69? Zarraga 6), Lovric 6, Walace 6.5 (35? st Thauvin sv), Payero 7.5, Kamara 6 (87? Masina sv); Pereyra 8 (80? Samardzic sv); Lucca 7 (87? Success sv.). All. Cioffi 7(4-2-3-1): Skorupski 5; Posch 5.5 (56? Lucumì 6), Beukema 5, Calafiori 6, Kristiansen 5 (56? Fabbian 5.5); Freuler 5.5, Moro 5.5 (55? Aebischer 6); ...

Okoye 6: Schierato dal primo minuto al posto di Silvestri, non viene mai impensierito seriamente nel corso della gara. Pereyra 7.5: l'Udinese centra finalmente la prima vittoria in casa di questo campionato: 3-0 ad un Bologna arrivato con le pile scariche, grazie alle reti di Pereyra, Lucca. Con la clamorosa vittoria per 3-0 dell'Udinese sul Bologna, disputata in contemporanea alla partita del Cagliari con l'Empoli (terminata 0-0) si avvia a conclusione la giornata numero 18.