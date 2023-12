Pagelle Udinese-Bologna 3-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ledi3-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la diciottesima giornata di. Crolla improvvisamente, e in maniera abbastanza netta, la squadra di Thiago Motta. Un pomeriggio da incubo per i felsinei, mai in grado di rispondere alle avanzate di un’davvero molto propositiva. Sblocca il risultato Pereyra su un tiro di Payero ribattuto da Skorupski, poi lo stesso argentino segna il definitivo 3-0, mentre nel mezzo è arrivato il quarto centro in tre partite per Lucca. Dopo tempo immemore la squadra di Cioffi torna al successo, mentre si interrompe la striscia degli ospiti. GLI HIGHLIGHTS(3-5-1-1): Okoye 6; Ferreira 6, Perez 6.5, Kristensen ...

