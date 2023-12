Pagelle – Mazzarri ricorda Gassman | “M’hanno rimasto solo ‘sti quattro cornuti”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ledi Napoli-Monza 0-0 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Ormai siamo ben oltre, Ilaria, lo spleen di Baudelaire, non proprio natalizio, e l’empolizzazione di sarrita memoria: le parole si schiantano vane e soverchie e resta ben poco da scrivere. Sul prode Meret: fa una sola parata ed è quella decisiva sul grottesco rigore concesso ai brianzoli orfani di B. buonanima e tirato da Pessina. Poi esce per infortunio. Sempre viva Meret – 7 Persino Pessina si è rivoltato contro un rigore ridicolo e ha deciso di riportare il fato in pareggio tirandolo veramente malissimo – 7 CONTINI dal 73’. Senza voto Senza voto DI LORENZO. All’Eurocapitano possiamo dare cinque o sette ma non cambia nulla. Mi spiego: il Napoli tiene palla, si applica tanto ma per quasi un’ora non trova sbocchi concreti ed efficaci in modo continuo. E quindi tutto dipende dalla ...