Pagelle Juventus-Roma 1-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di sabato 30 dicembre 2023) Ledi1-0 con iai protagonisti e ildel match della diciottesima giornata di. All’Allianz Stadium si chiude l’anno solare del campionato e i bianconeri e i giallorossi per tutto il primo tempo si alternano alla ricerca del gol che possa sbloccarla, ma si va all’intervallo su un pareggio a reti bianche. Nella ripresa… Di seguito ecco ledella sfida. GLI HIGHLIGHTS(3-5-2): Szczesny 6.5; Gatti 7, Bremer 6.5, Danilo 7; Weah 6.5, McKennie 6.5 (51’st Rugani sv), Locatelli 6.5, Rabiot 7, Kostic 6 (30’st Iling Junior sv); Vlahovic 7 (30’st Milik sv), Yildiz 6.5 (20? st Chiesa 6). In panchina: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Miretti, Nicolussi Caviglia, ...

Frosinone-Juventus le pagelle e il tabellino della partita . Bianconeri a caccia di punti scudetto: obiettivo mettere pressione all’Inter. In attesa ... (sportnews.eu)

Juventus-Roma le pagelle e il tabellino della partita . Big match della 18a giornata della Serie A, Allegri vs Mourinho tra Scudetto e Champions. ... (sportnews.eu)

La formazione bianconera batte quella giallorossa per 1-0 con una rete di Rabiot ad inizio ripresa, Dybala guida l’assalto ma nulla può contro il ... (notizie)

Serie A Udinese - Bologna , Milan - Sassuolo ,- Roma Le: Genoa - Inter , Napoli - Monza Il gol dell'Inter al Genoa era da annullare. Ecco perché 10 in Condò: buoni e cattivi del ...La, che quindi potrà ancora aspirare al titolo di Campione d'Inverno. ospiterà all'... Ledella gare saranno disponibili a partire da domenica 31 dicembre 2023 con le seguenti ...La Juventus supera la Roma nell’ultima partita del 2023 e si porta a -2 dall’Inter capolista. A decidere la sfida dello Stadium è Rabiot, su assist di un rinato Vlahovic. Le pagelle di tutti i ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. La sfida Juventus-Roma si ...