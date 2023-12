Pagelle Juve-Roma | i voti ai protagonisti del match

(Di sabato 30 dicembre 2023) Allo Stadium, ilvalido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: ledelI top e flop e iaidelvalido per la giornata di Serie A 2023/24:. TOP: Vlahovic, Yildiz, Dybala FLOP: Rabiot, Lukaku: a fine partita

Ekuban 6,5: Gilardino gli dà fiducia dopo le due buone prove cone Sassuolo. Questa volta non lascia il segna ma appare comunque attivo e combattivo, guadagnandosi gli applausi del Ferraris al ...Ekuban 6,5: Gilardino gli dà fiducia dopo le due buone prove cone Sassuolo. Questa volta non lascia il segna ma appare comunque attivo e combattivo, guadagnandosi gli applausi del Ferraris al ...42' OCCASIONISSIMA JUVENTUS! KOSTIC CERCA LA STOCCATA CON IL MANCINO (SCHIACCIATO) DOPO UNA MISCHIA IN AREA GIALLOROSSA, NDICKA SALVA SULLA LINRA! 40' Bremer apre verso Danilo, poi ...Alle telecamere non è passato inosservato un particolare relativo all'incontro dei due allenatori prima del fischio d'inizio all'Allianz Stadium ...